2021/07/05 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الاناحتجاجات غاضبة في واسط ، وتصعيد وقطع لعدد من الطرق بسبب سوء الخدمات وعدم توفير الطاقة الكهربائية وشحه في مادة البانزين..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نار ودخان.. واسط تغضب لعدة أسباب ومحتجون يقطعون الطرق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نار ودخان.. واسط تغضب لعدة أسباب ومحتجون يقطعون الطرق- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).