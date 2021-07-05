السلطات الأميركية تواصل تحقيقها في هجوم

2021/07/05 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي"، الأحد، مواصلة العمل للكشف عن تفاصيل الهجوم الإلكتروني الذي طال شركة "كاسيا" المتخصصة بالبرمجيات.

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