نار ودخان.. واسط تغضب لعدة أسباب ومحتجون يقطعون الطرق

2021/07/05 | 01:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

افاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع احتجاجات غاضبة في محافظة واسط لعدة أسباب، مبينا ان محتجين قطعوا الطرق بالاطارات المشتعلة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "محتجين في واسط اقدموا على قطع عدد من الطرق وجسري الانوار والعزة في المحافظة باستخدام الاطارات المشتعلة".

واضاف، ان "الاحتجاجات بسبب سوء الخدمات وعدم توفير الطاقة الكهربائية وشحة في مادة البانزين".

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