بسبب تداعيات كوفيد.. رئيس وزراء أوروبي يدخل المستشفى

2021/07/05 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة لوكسمبورغ أن رئيس الوزراء، كزافييه بيتيل، نُقل إلى المستشفى، الأحد، وسيخضع للمراقبة بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا.

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