مسعود بارزاني يستقبل سعد البزّاز في أربيل

2021/07/05 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬اربيل ‭ -‬الزمان استقبل‭ ‬الزعيم‭ ‬العراقي‭ ‬الكردي‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬اربيل ‭ ‬امس‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬عمل‭ ‬الى‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ .‬وجرى‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشؤون‭ ‬العراقية‭ ‬واستعراض‭ ‬التطورات‭ ‬السياسية،‭ ‬وما‭ ‬ستؤول‭ ‬اليه‭ ‬احوال‭ ‬البلاد‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المزمع‭ […]

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