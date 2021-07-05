موت رامسفيلد وانقطاع كهرباء في العراق! - عادل احمد

2021/07/05 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد مات دونالد رامسفيلد مهندس تدمير العراق قبل أيام بهدوء وبدون ضجيج إعلامي، كما يضج الإعلام عند موت أحد السياسيين الأمريكيين البارزين.



كان رامسفيلد مهندس ومخطط الحرب في أفغانستان والعراق عندما شغل منصب وزير الدفاع في حكومة جورج بوش الابن.



وان وقت موته يصادف أسبوع رحيل الجيش الأمريكي في أفغانستان وكذلك انقطاع شامل للكهرباء في العراق في ظل الحرارة الشديدة التي وصلت الى أكثر من خمسين درجة مئوية ...



ولم ......





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