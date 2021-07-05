أنطولوجيا الاقتصاد - تامر البطراوي

2021/07/05 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_البطراوي مقالة حول رؤية سياسية للاقتصاد في ظل الأوضاع الراهنةنحن نفرق كباحثين وعلماء في علم الاقتصاد ما بين مراحل تدوين علم الاقتصاد وما بين مراحل تغيرات الاقتصاد نفسه، فمراحل التدوين للاقتصاد بدأت متسمة بالطابع الفلسفي مع زينوفون سنة 362 ق.م، ثم تلونت التحليلات الاقتصادية بالطابع الديني خلال فترة المدرسين (اللاهوتيين) لمدة ألف عام تقريبا من القرن الخامس وحتى الخامس عشر، ثم أصبح التنظير للاقتصاد هو حدي ......





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