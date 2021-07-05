من هم حكام العراق الحقيقيون؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/07/05 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة في العراق مؤسسات ضخمة تستنزفه أقتصاديا وترعي الفساد الذي يدمره ويسحق شعبه، ويسلب سيادته وإستقلالة، مؤسسات تحمل بلا أي مضمون أسماء مثل حكومة، برلمان، رئاسة وجهاز قضائي، لكن العراق رغم كل ذلك لا يمتلك أي شكل من أشكال الدولة، والحديث فيه عن دولة أو دولة عميقة ليس سوى ثرثرة فارغة.حتى المؤسسة العسكرية الرسمية مغلوب على أمرها، محاصرة، ملجومة وملغومة ومخترقة من قبل الجهات التي تدير الأمر في العرا ......





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