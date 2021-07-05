عصر الأنوار الأمريكي والآباء المؤسسون (1740 – 1800) - محمد زكريا توفيق

2021/07/05 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق "كانت الطبيعة وقوانينها تختبئ في ظلام الليل.



قال الرب، ’ ليكن نيوتن’، وإذا بكل شيء قد وضح في النور." ألكساندر بوبعصر الأنوار في أوروبا وأمريكا، يعتبر ثورة رائعة في الفكر.



لماذا؟ لأنه قد أطاح بحقبة طويلة من الأفكار الجامدة المطلقة الراسخة في عقول الناس، والتي كان يروج لها الكهنة والحكام المستبدون.



كما أنه قد أكد قدرة الإنسان على التفكير بنفسه دون وسيط لحل مشاكله.



هذا التفكير الحر، ج ......





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