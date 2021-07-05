المبنى المنهار في فلوريدا.. سباق مع الزمن بسبب العاصفة

2021/07/05 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر تعليق عمليات البحث والإنقاذ في موقع المبنى الذي انهار في ولاية فلوريدا الأميركية مؤخرا، يوم الأحد، حيث تستعد السلطات لهدم ما تبقى من المبنى، وفق شبكة "سي أن أن".

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