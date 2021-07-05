بايدن: نحتفل اليوم باستقلال بلادنا عن كورونا

2021/07/05 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة من البيت الأبيض، الأحد، بمناسبة "عيد الاستقلال" على "عظمة" الولايات المتحدة وتحدث عن المعركة ضد جائحة كوفيد-19.

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