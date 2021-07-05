الدفاع المدني يسجل 42 مخالفة في مستشفى الكاظمية

2021/07/05 | 04:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

بالرغم من التحذيرات والنداءات المتواصلة منذ سنوات، التي أطلقتها وتطلقها مديرية الدفاع المدني بخصوص وجوب التزام شروط السلامة والأمان في كل أبنية المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد، كي لا تتكرر مأساة مستشفى "ابن الخطيب" التي ما زالت ماثلة للعيان، إلا أن معلومات حصلت عليها "الصباح" تكشف عن تسجيل فريق للدفاع المدني لـ(42) مخالفة فنية معظمها خطر في مستشفى الكاظمية التعليمي.

مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، بين في حديث لـ"الصباح"، أن المديرية تعد سنوياً كشوفات لجميع دوائر ومقار الوزارات، وعقب توقيع الكشف من قبل وزير الداخلية يجري تسليمه للوزارات والجهات المعنية، ويتناول الكشف المخالفات والملاحظات وضرورة تلافي النقوصات فيها، لأن بقاءها يؤدي الى حصول حوادث "، موضحاً أنه "قبل حادثة مستشفى (ابن الخطيب) أرسلنا 11 كتابا مشتركا عن تلك النقوصات والملاحظات، إلا أنه للأسف لم يجر الالتزام بها وحدث ما حدث من فاجعة".

وقد وردت لـ"الصباح" معلومات عن وجود مخالفات مسجلة في مستشفى الكاظمية تصل الى 42 مخالفة خلال الستة أشهر الماضية، وللتأكد من هذه المعلومة أوضح بوهان باتصال هاتفي مع لجنة الكشف في مركز الكاظمية، التي أكدت بدورها أن المخالفات كانت 26 ثم تضاعفت الى 42 مخالفة وما زالت مستمرة.

ومن أبرز المخالفات التي حصلت "الصباح" على نسخة موثقة عنها: (المطالبة بإزالة البنايات المشيدة من مادة (الساندويج بنل) القابلة للاشتعال، لكونها تشكل خطورة على بناية غسل الكلى، وتقع البنايات قرب الضغط العالي ومخازن الدلتا الخاصة بالمواد المختبرية، مع عدم وجود منظومة إطفاء تلقائية وذاتية داخل غرفة معمل إنتاج الاوكسجين، وكذلك إزالة مادة (الساندويج بنل والايكوبوند) من الجدران والسقوف الثانوية في جميع ردهات المستشفى) وغيرها من

المخالفات.

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