إطلاق حملة لتلقيح طلبة الجامعات والهيئات التعليمية

2021/07/05 | 04:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شذى الجنابي

أطلقت دائرة صحة الكرخ اول واوسع حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لأساتذة وطلبة ومنتسبي الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، بينما تنتظر وزارة الصحة توريد خمسة ملايين جرعة من لقاح فايزر بداية من تموز الحالي وصولا الى ايلول، تعقبها ملايين الجرعات الاضافية خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي. وقرر مجلس الوزراء مؤخرا عدم السماح بدوام الفئات التالية واعتبارهم غائبين عن الدوام، ما لم يجلبوا كارت التلقيح أو فحص (PCR) سالبا اسبوعيا لغير المشمولين باللقاح أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، ابتداء من تاريخ 1/9/2021، ويشمل القرار موظفي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص، فضلا عن الطلاب والعاملين والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة، والطلبة الذين تتجاوز اعمارهم 18 عاما، والعاملين والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية كافة.

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