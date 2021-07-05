عيد الاستقلال.. ألعاب نارية ساحرة تزين العاصمة الأميركية

2021/07/05 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزينت العاصمة الأميركية واشنطن بمجموعة ساحرة من الأنوار الناجمة عن الألعاب النارية الأخاذة تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال الأميركي، الأحد.

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