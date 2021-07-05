فيديو يوثق هدم الجزء المتبقي من برج

2021/07/05 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتمل هدم الجزء المتبقي من برج "شامبلين" في ولاية فلوريدا الأميركية، مساء الأحد، للحد من مقدار الركام الذي حال دون تمكن طواقم الإنقاذ من مساعدة أي ناجين محتملين بعد انهيار قسم من المبنى قبل أيام.

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