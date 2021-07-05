فريق علمي يطور عضوا

2021/07/05 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور فريق طبي إسرائيلي عضوا جديدا "هجينا" من البشر والخنازير يمكن أن يساعد في التغلب على مشكلة عدم توافر الأعضاء البشرية من أجل زرعها

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