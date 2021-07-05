الدعم والاستثمارات تأملات في موازنة 2022/2021 - إلهامي الميرغني

2021/07/05 | 06:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهامي_الميرغني عرضت في المقالات السابقة رؤية لتطور الموازنة تبعاً للتقسيم الوظيفي خاصة للتعليم والصحة ثم تبعا لبنود التقسم الاقتصادي والايرادات الضريبية والديون ثم تحليل المصروفات وتطور بنودها .



وفي هذه الحلقة اعرض لتطور أرقام الدعم والاستثمارات في موازنة 2021/2022.الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يضع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضمن شروط اقراض مصر ضرورة تخفيض مخصصات الدعم لأن ذلك يؤثر علي حرية الاسع ......





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