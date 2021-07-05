2021/07/05 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "قياساً لتلك العبارة، التي تختصر سيرة الوزير ومعه سيرة حيز زمني وسلوكي وفير من تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الحديث، ومقارنة بمحصلة مشاريعه العالمية في لحظة رحيله، يبدو أن الربع الأخير منها فقط هو الذي صح"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رامسفيلد.. خديعة الربع الأخير من "العبارة الساحرة" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رامسفيلد.. خديعة الربع الأخير من "العبارة الساحرة" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).