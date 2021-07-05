صورة قاتمة للتغير المناخي.. خبراء يتوقعون درجات حرارة

2021/07/05 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبراء ارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي هذا القرن بمعدلات "غير مسبوقة" نتيجة التغير المناخي

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