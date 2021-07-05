محمد طه القدال لمحة من أضواء مجرته - المنصور جعفر

2021/07/05 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المنصور_جعفر لمحة من أضواء مجرة محمد طه القدال البطل محمد طه القدال نسيج الوضوح في العتم البطل في الهجير الضلالشاعر شمس الخلودمزيكة خلق الوجود عدل إعدام المظالم وعلم حساب الحقوق هندسة اليقينأدب المعالي في هذا البلد الأمين في هذا البلد الحريق في هذا البلد الغريق ......





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