2021/07/05 | 08:07 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قانون جرائم المعلوماتية" العراقي: تكميم الأفواه وتقييد الحريات) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قانون جرائم المعلوماتية" العراقي: تكميم الأفواه وتقييد الحريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).