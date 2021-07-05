50 ألف برج في العراق.. الحماية بالتناوب ستحتاج لتفريغ نصف الجيش العراقي للأبراج!

2021/07/05 | 08:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت تقارير صحفية عن عدد الابراج الناقلة للطاقة في العراق والعدد الذي تحتاجه الابراج في حال تمت حراستها من قبل الجيش العراقي وتفريغهم لحماية كل برج على حدا.

ونقلت سكاي نيوز عن مصدر أمني إن العراق يمتلك قرابة خمسين ألف برج لنقل الكهرباء في مختلف مناطق البلاد، في مساحة فعلية تقدر بحوالي 300 ألف كيلومتر مربع.

واضاف ان “جزءًا واسعًا منها هو عبارة عن مناطق صحراوية قاحلة، وتشهد بالأساس عمليات أمنية بين الجيش العراقي وأجهزة الأمن والتنظيمات الإرهابية المتطرفة”.

وبين انه “لو كان كل برج يحتاج إلى عشرة حراس متناوبين، فالأمر يعني أن نصف الجيش العراقي يجب أن يكون لخدمة وحراسة هذه الأبراج”.

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