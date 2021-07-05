2021/07/05 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب في الآونة الاخيرة اعتمد الخطاب الرسمي على ترويج بعض الافكار من اجل تفسير او تسويغ فشل الاختيارات الاساسية للدولة والتي قزمها بالكلام فقط عن فشل النموذج التنموي ومن هذه الافكار الرائجة انعدام الثقة او ازمة الثقة.



ورد هذا الكلام في تقرير لجنة بنموسى وفي الندوة الدورية التي يقوم بها والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف جواهري.لجنة بنموسى تتكلم عن فقدان الثقة بين الشعب والحكومة ووالي بنك المغر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ليس إلا قمة جبل الجليد - التيتي الحبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ليس إلا قمة جبل الجليد - التيتي الحبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).