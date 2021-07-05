الفنانة شذى حسون “غاضبة” من قانون في أدراج البرلمان يستعد للتشريع

2021/07/05 | 08:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعربت شذى حسون عن استيائها من مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق، والذي يناقشه البرلمان تمهيدا للتصويت عليه وإقراره خلال الأيام المقبلة.

وكتبت حسون عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، إن القانون الجديد فيه إجحاف كبير للمرأة، لأنه يحرم الأم من حضانة ابنها الذي سهرت عليه الليالي متحملة كل التعب والألم.

وأضافت المطربة العراقية، أن من أسباب رفضها للتعديلات الجديدة، أن الأب يأتي في سن الـ 7 سنوات ويأخذ نجله، والأدهى أنه في حالة وفاة الأب تنتقل الحضانة إلى الجد ”والد الأب“، حتى لو كان عمره 90 سنة

وعقبت شذى حسون، قائلة:” يعتبر هذا المقترح تعدي على قيم الأمومة ، مشروع التعديل يسقط حضانة الطفل عن الأم التي تتزوج بعد طلاقها و يهبها للاب حتى لو كان متزوجا ، قانون فيه تحيز ضد المرأة ، الطفل فرد من هذا المجتمع و يحتاح تربية و حنان و الأم هي الأكفأ في إعطائه ما يحتاجه.

وأرفقته المنشور بهاشتاغ “نرفض قانون الأحوال الشخصية، وانتو شنو رأيكم بمقترح التعديل ؟ لتنهال عليها التعليقات التي تؤيد رأى حسون، معتبرين مقترحات تعديل القانون غير عادلة وتظلم الأم كما أنه يضر بالطفل من خلال إبعاده عنها.

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