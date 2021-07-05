القراصنة الروس يعلنون مطالبهم.. 70 مليون دولار فدية من الشركات المخترقة

2021/07/05 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب القراصنة الذين تسللوا إلى بيانات 200 شركة في مختلف أنحاء العالم عبر هجوم إلكتروني ضخم، الاثنين، بفدية مقدارها 70 مليون دولار وذلك لتحرير البيانات التي تحتفظ فيها تلك الشركات المستهدفة.

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