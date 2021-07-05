وفد امني رفيع يصل نينوى للاطلاع على خطة حماية ابراج الطاقة

2021/07/05 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد امني رفيع، اليوم الاثنين، الى محافظة نينوى للإطلاع على الخطة الخاصة بحماية ابراج الطاقة الكهربائية.

ويترأس الوفد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ويضم قائد القوات البرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وكبار قادة الأجهزة الامنية.وتعرضت ابراج الطاقة الى في الآونة الاخيرة الى استهدافات متكررة بمختلف مناطق البلاد تحديدا الشمالية منها، ما اثر على تراجع تجهيز الطاقة بشكل كبير.

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