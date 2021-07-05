العمل تفتح باب التقديم على التعيينات بصفة “عقد”

2021/07/05 | 09:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب التقديم على التعيينات بصفة (عقد) في هيئة الحماية الاجتماعية.وذكرت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “استنادا للفقرة 6/ اولا من تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23) لسنة 2021 وفقا للجدول (ب) / النفقات من قانون الموازنة وفقا للاختصاصات المعلنة …

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