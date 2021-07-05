2021/07/05 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تقام على ملاعب كرة القدم في العراق، اليوم الاثنين، خمس مواجهات ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.وتنطلق عصر اليوم، منافسات امانة بغداد والسماوة، الكرخ ونفط البصرة، النفط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



خمس مواجهات ضمن الجولة الـ35 لدوري الكرة الممتاز المركز الخبري الوطني.

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