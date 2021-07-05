بسبب تردي الكهرباء.. متظاهرون يقطعون طريقاً هاماً بديالى (فيديو)

2021/07/05 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىاقدم مجموعة متظاهرون، اليوم الاثنين، على قطع طريق دلي عباس في ديالى بسبب تردي الكهرباء.وحصلت (بغداد اليوم) على مقطع فيديوي يوثق لحظة قطع المتظاهرين للطريق الذي يربط بعقوبة بمناطق شرق ديالى ويعتبر من الطرق المهمة في المحافظة.

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