بالأرقام.. صحة ديالى تكشف عن اخر حصيلة لإصابات كورونا

2021/07/05 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىكشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، عن آخر حصيلة سجلتها المحافظة لإصابات كورونا.وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم) ان "الكوادر الصحية في المحافظة سجلت اليوم ١١٨١ مسحة جديدة"، لافتاً الى أن "عدد المسحات الموجبة الجديدة اليوم بلغ ٢٥٠ مسحة".وأضاف أنه "تم اليوم تسجيل ١ حالة وفاة جديدة اليوم ليصبح إجمالي الوفيات ٣٣٨ وفاة".واردف أن "المحافظة سجلت ايضأ ٨٣ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٥٢٩٢٠ حالة اي بنسبة ٩٧٪ من الحالات الكلي".واكمل أن "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ ٥٤٥٥٨ حالة في عموم المحافظة".

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