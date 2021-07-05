2021/07/05 | 09:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي :/ نينا/ يحتفي فندق «مي دبي» بمبنى «ذا أوبس» المصمم على هيئة مكعب عائم، عبر معرضه الأول للأعمال المعمارية للمهندسة العراقية الراحلة زها حديد، بمنهج معمار المستقبل وارتباطاته بفنون النحت والتصوير، من خلال عرض بعض الرسومات والمنحوتات والتماثيل، والأثاث والمنتجات التي حملت توقيعها.وكان ذلك المنهج من أهم الأطروحات الفنية التي شغلت اهتمام الفنانة في إطار أعمالها وأصبحت مثار اهتمام ودراسة في جميع أنحاء العالم، كما اكتسبت مشاريعها على النطاق المحلي شهرة واسعة، وباتت تعد من أهم المعالم السياحية والثقافية في أماكنها التي أنشئت فيها.ويتناول المعرض بعض أعمال وتصاميم المعمارية زها، أول امرأة عربية تحصل على جائزة «بريتزكر» المعمارية، كونه الفندق الأول والوحيد الذي تولّت شخصياً تصميم ديكوره وهندسته الخارجية، بمبنى «ذا أوبس» العائم على هيئة مكعب، وبه فراغ كبير في الوسط، وهو مقسم إلى هيكلين مرتبطين بقاعدة مخفية تجعله يبدو وكأنه يطفو فوق سطح الأرض، والذي يعد أبرز مشاريعها في الإمارات، وآخر تصميم لها في دبي، كما أنه واحد من أكثر عقارات دبي طلباً، فهو يتميز بتصميم رائع وإطلالات ساحرة وسط ناطحات السحاب المحيطة به.ومن جانب آخر، أدركت زها أهمية موقع المبنى وقربه من أطول برج في العالم، لهذا قررت تصميمه بشكل مختلف لا مثيل له، فهو مصمم بطريقة تجعل له شكلاً في الليل مختلفاً عن شكله في النهار، حيث يبدو في النهار على شكل مكعب كامل وفي الليل تملأ أضواؤه الفراغات، فتكللت جهودها بالنجاح عند فوز المبنى بجائزة أفضل مشروع ترفيهي وفندقي في جوائز الشرق الأوسط للمهندسين المعماريين لعام 2017.وقد اشتهرت بتصميماتها الاستثنائية التي تتسم بانسيابية من نقاط منظور متعددة واشتهرت عالمياً بتصميماتها المُبتكرة ذات النمط التجريبي، فهي العقل المبدع وراء تصميم مركز لندن للرياضات البحرية في دورة الألعاب الأولمبية عام 2012، و«متحف إيلي وإيديث للفن المُعاصِر» في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى العديد من الأيقونات المعمارية الأخرى./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في دبي يحتفلون بمعمار العراقية الراحلة زها حديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في دبي يحتفلون بمعمار العراقية الراحلة زها حديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).