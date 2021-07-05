هيئة التقاعد الوطنية تنفي وجود خلل الكتروني في الهيئة أدى الى إيقاف صرف الرواتب التقاعدية

2021/07/05 | 09:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفت هيئة التقاعد الوطنية وجود خلل الكتروني في هيأة التقاعد الوطنية مما أدى الى إيقاف صرف الرواتب التقاعدية".وذكر بيان للهيئة : تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرٌا مفادهُ وجود خلل الكتروني في هيأة التقاعد الوطنية مما أدى الى إيقاف صرف الرواتب التقاعدية ، موضحة بإنه لا صحة لتلك الأخبار ، بينما سيتم رفع الرواتب التقاعدية حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية "./انتهى9

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