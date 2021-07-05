وفد أمني كبير للإطلاع على خطة حماية أبراج الطاقة الكهربائية في نينوى

2021/07/05 | 09:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ وصل وفد أمني رفيع، يوم الاثنين، إلى محافظة نينوى، للاطلاع على خطة حماية أبراج الطاقة الكهربائية.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة ورد لـ الايام نيوز؛ أن الوفد برئاسة نائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري.وأشار إلى أن سيتابع الوضع الأمني وتنفيذ خطة حماية البنى التحتية العاملة في مختلف مناطق المحافظة.ولفت […]

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