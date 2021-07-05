2021/07/05 | 09:56 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 5 يوليو 2021 | 09:41 صباحاً

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الصحة توضح تفاصيل سلالة “دلتا” والاجراءات العلاجية للفيروس

اوضح مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الامير الحلفي، الاثنين، تفاصيل سلالة دلتا من فيروس كورونا، مؤكدا ان الاجراءات العلاجية لهذه السلالة هي نفسها المتبعة مع فيروس كورونا.

وقال الحلفي، ان “وزارة الصحة لاتمتلك الفحوصات الخاصة بنوع فيروس كورونا من سلالة دلتا، اضافة الى ان العلاج لايختلف، وبالتالي فأن الاجراءات العلاجية هي نفسها سواء لفيروس كورونا او سلالة دلتا”.

واضاف ان “الاجراءات الوقائية بشأن سلالة دلتا هي نفسها الخاصة بكورونا، ولاتوجد دولة في العالم حددت علاجا معينا او اجراءات خاصة لهذه السلالة”.

وأوضح الحلفي، ان “هناك تصنيفات للفيروس هدفها تفسير الارتفاع الحاصل بالاصابات ومنح السلالة اسم خاص بها، كما حصل في بريطانيا”، لافتا الى ان “الوزارة قد تتمكن في الشهر الحالي او الفترة المقبلة من اكمال المختبر الخاص بالفحص الجيني لسلالة دلتا”.

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