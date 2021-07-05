متى تخلع النساء ثوب الضحية؟ - نادية خلوف

2021/07/05 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف من أعطى الحق للرجال في قتل النساء؟ عندما تشعر المرأة بحاجتها إلى الجنس ماهو الحل؟ الحل موجود بالنسبة للرجل ، يحق له زواج المتعة، زواج المسيار، زواج نهاية الأسبوع طالما استكمل الشروط الشرعية ، وضحايا الزواج هنّ نساء قبلن تحت وطأة الفقر، وتحت الشعور بعدم مخالفة الدين .



لم يستطع الدين منع سوق الدعارة الشرعي ، أو غير الشرعي ، وهذا يعني أن المرأة موجودة في كل الأمكنة التي يوجد فيها رجل، ومف ......





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