2021/07/05 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشرى سارة للعراقيين: انخفاض الحرارة خلال الايام المقبلة المركز الخبري الوطني.

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