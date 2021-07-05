التربية: نتائج امتحانات السادس الابتدائي ليست مركزية

2021/07/05 | 10:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، ان نتائج امتحانات السادس الابتدائي ليست مركزية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نتائج امتحانات السادس ابتدائي ليست مركزية، لان الوزارة قررت في وقت سابق اجراء الامتحانات مدرسية".

يذكر ان طلاب السادس ابتدائي اجروا امتحاناتهم النهائية في الـ13 من حزيران الماضي، وسط اجراءات احترازية في المراكز الامتحانية ضد جائحة كورونا.

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