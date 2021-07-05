وسط خلاف بين الإمارات والسعودية.. أوبك بلاس تجتمع مجددا

2021/07/05 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجتمع دول تحالف "أوبك بلاس" الـ23 المصدرة للنفط مجددا الاثنين، لإيجاد مخرج بعدما أخفقت الجمعة في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من أغسطس.

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