2021/07/05 | 10:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الفاتيكان يوم الأحد إن البابا فرنسيس استجاب بشكل جيد للجراحة التي أجريت له في الأمعاء.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إن الأطباء أجروا الجراحة مساء الأحد، وأن البابا استجاب بشكل جيد للعملية التي تم إجراؤها تحت تأثير التخدير العام.

ولم يتم الكشف عن المدة التي سيبقى فيها رئيس الكنيسة الكاثوليكية البالغ من العمر 84 عاماً في مستشفى اجوستينو جيميلي بولينيكال في روما.

ووفقاً للفاتيكان يعاني فرنسيس مرضاً معوياَ يمكن أن يتسبب في تشكل نتوءات على جدار الأمعاء، والتي بدورها يمكن أن تلتهب- وهي حالة تسمى التهاب الرتج.



وغالباً ما يحدث المرض، الذي يمكن أن يسبب الألم أو الحمى، عند كبار السن.وذكرت بوابة الفاتيكان الإخبارية أن المستشفى عالجت العديد من الباباوات قبل فرنسيس.

واعلن فرنسيس عن رحلة إلى العاصمة المجرية بودابست وعدة مدن في سلوفاكيا في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر(أيلول) المقبل.

التالي

منذ 33 دقيقة

مخاوف إيرانية من استهداف إسرائيل ناقلة نفط متجهة إلى لبنان

منذ 12 ساعة

نقل رئيس وزراء دولة اوربية إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا

منذ 12 ساعة

صندوق “تحيا مصر”: علاج أول 10 مرضى بالضمور العضلي خلال أيام

منذ 14 ساعة

تحذير من أزمة كارثية في لبنان

منذ 14 ساعة

انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ بولاية أمريكية (فيديو)

منذ 15 ساعة

الأردن..



حريق كبير بمستودع للمواد الكيميائية

منذ 16 ساعة

الفلبين ..



ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 45 شخصا

منذ 16 ساعة

البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية

منذ 17 ساعة

محكمة مصرية تصدر حكما في قضية “فساد المليار دولار”

منذ 18 ساعة

وزير النفط الإيراني: قادرون على زيادة إنتاجنا بسرعة إذا ما رُفعت العقوبات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفاتيكان: البابا فرنسيس استجاب جيداَ لجراحة في الأمعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفاتيكان: البابا فرنسيس استجاب جيداَ لجراحة في الأمعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).