مخاوف إيرانية من استهداف إسرائيل ناقلة نفط متجهة إلى لبنان

2021/07/05 | 10:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبرت وسائل إعلام إيرانية عن مخاوف من تعرض ناقلة النفط الإيرانية “JASMINE” لهجوم إسرائيلي بالقرب من قناة السويس، حسب موقع روسيا اليوم.

ونشرت قناة مقربة من الحرس الثوري على تلغرام أن “بعض المصادر العبرية صرحت بأن ثمة احتمال بأن تتعرض الناقلة بالقرب من قناة السويس لهجوم تخريبي أثناء نقلها النفط إلى لبنان، وذلك بعد استهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي”.

ولم تحدد القناة إن كانت المصادر العبرية صرحت لها، أم لجهة أخرى.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون السبت في المحيط الهندي.

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