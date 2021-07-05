قوباد طالباني: اتخذنا قرارات مهمة لتطوير الاوضاع الاقتصادية

2021/07/05 | 10:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، ان المجلس الاقتصادي الاعلى في اقليم كوردستان اتخذ عددا من القرارات المهمة.

وقال قوباد طالباني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبووك: خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الاقتصادي الاعلى في اقليم كوردستان اتخذنا عدداً من القرارات المهمة لتطوير الاوضاع الاقتصادية واعادة تنظيم الواردات وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.

واضاف: كما قررنا تنظيم الضرائب والرسوم واعادة النظر بآلية جباية الرسوم، واتباع سياسة لحماية المنتوج المحلي ومنع الاحتكار وارتفاع الاسعار من اجل المصلحة العامة المستهلكين في اقليم كوردستان.

واوضح: من اجل تقديم تسهيلات اكبر للمستثمرين والغاء الروتين قررنا منح الصلاحيات الخاصة بقطاع الاسثتمار واجازات المشاريع الاستثمارية الى المحافظات والادارات المستقلة.

PUKmedia خاص

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