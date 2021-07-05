البورصة العراقية تفتتح بارتفاع طفيف لأسعار صرف الدولار

2021/07/05 | 10:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الاثنين (5 تموز 2021) بحسب رصد مختصين.

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آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

147,200

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

146,500

147,500

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اربيل - بورصة

147,250

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البصرة - بورصة

147,250

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الموصل / بورصة

147,350

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