اشتباكات بين الاهالي وعناصر من داعش في جلولاء

2021/07/05 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بسقوط ضحايا من المدنيين اثر حدوث اشتباكات بين الاهالي وعناصر داعش في اطراف ناحية جلولاء بمحافظة ديالى.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عصابات داعش اختطفوا مدنيين اثنين في اطراف ناحية جلولاء ما ادى الى حدوث اتياكات بين الاهالي والعناصر الارهابية".واضاف ان "الاشتباكات اسفرت عن مقتل ٥ مدنيين واصابة ٢ اخرين".

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