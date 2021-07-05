كان خلافاً بين هؤلاء.. أسباب خروج فرنسا من يورو 2020!

2021/07/05 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن تفاصيل خلاف وقع بين لاعبي المنتخب الفرنسي، خلال مشاركته في يور 2020.

وأشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إلى وقوع اشتباك بين لاعب وسط المنتخب الفرنسي ونادي مانشستر يونايتد، بول بوغبا، وزميله بنيامين بافارد، في المباراة الأخيرة للمنتخب الفرنسي في "يورو 2020" أمام سويسرا.ووفق الصحيفة الفرنسية، فإنه عقب تسجيل بوغبا الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 75، تحدث بافارد مع رافاييل فاران، عن تخوفه من تراجع بوغبا عن الدفاع.وبعدما نقل فاران مخاوف بافارد لبوغبا، غضب الأخير، وتوجه نحو بافارد، وسأله: "ماذا قلت عني؟".وحصل "تلاسن" بين اللاعبين، حيث أطلق بافارد إهانات لبوغبا، الأمر الذي أثار توترا بين لاعبي المنتخب.ورجحت "لوباريزيان" أن يكون هذا الخلاف سببا في خروج المنتخب الفرنسي من البطولة، بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام سويسرا، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.وإلى جانب الخلاف على أرض الملعب، ذكرت "لوباريزيان"، أن شجارا آخر وقع بين والدة أدريان رابيو وعائلتي كل من بوغبا وكيليان مبابي في المدرجات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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