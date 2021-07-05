محافظة تصحو على مجزرة بكمين داعشي.. 7 شهداء وجرحى

2021/07/05 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، استشهاد واصابة 7 مدنيين بكمين داعشي شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية قرة تبة (110 كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "5 مدنيين استشهدوا واصيب 2 آخران من اهالي قرية ام الحنطة في جلولاء في كمين نصبه لهم داعش في اطراف منطقة سيف سعد في قره تبه اثناء عمليات بحثهم عن اثنين من المخطوفين من اهالي قرية القلعة القريبة منهم فجر اليوم".

واضاف التميمي، ان "الاجهزة الامنية تجري حاليا تحقيقا موسعا في الحادثة المؤلمة وتمشط منطقة الحادث".

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