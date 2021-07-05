دون الخمسين درجة في كل محافظات العراق.. توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء

2021/07/05 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت الانواء الجوية، اليوم الاثنين، ان تشهد درجات الحرارة في جميع محافظات العراق، انخفاضا دون الخمسين درجة مئوية ليوم غد الثلاثاء.

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