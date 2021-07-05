2021/07/05 | 10:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل وفد أمني رفيع الى محافظة نينوى للاطلاع على خطة حماية أبراج نقل الطاقة.وذكرت العمليات المشتركة في بيان لها اليوم الاثنين، أن” وفداً أمنياً رفيعاً برئاسة نائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة نينوى لمتابعة الوضع الأمني وتنفيذ خطة حماية البنى التحتية العاملة في مختلف مناطق محافظة نينوى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد أمني رفيع يصل نينوى للاطلاع على خطة حماية أبراج نقل الطاقة first appeared on النور نيوز.

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