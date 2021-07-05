2021/07/05 | 10:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا النائب المستقل منصور البعيجي، الاثنين، الحكومة الى التعاقد مع الشركات العالمية الرصينة من اجل انهاء ازمة الكهرباء التي يمر بها البلد.وقال البعيجي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “عدم ايجاد حل دائم لإنهاء ازمة الكهرباء قد اوصل ابناء الشعب جميعا الى احباط وعدم التصديق بأي حكومة تستلم ادارة البلد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يدعو الحكومة للتعاقد مع شركات عالمية لإنهاء ازمة الكهرباء في العراق first appeared on النور نيوز.

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