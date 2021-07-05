طقس صحو مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين في عموم مناطق البلاد

2021/07/05 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا ودرجات حرارة ترتفع قليلا في عموم مناطق البلاد .وذكرت الهيئة في بيان :" ان طقس يوم غد الثلاثاء في عموم مناطق البلاد سيكون صحوا ، ودرجة الحرارة ترتفع قليلا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 24 مئوية والعظمى 42 مئوية ، وفي البصرة تصل درجة الحرارة العظمى الى 46 مئوية .واضاف البيان ان طقس الاربعاء سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة "./انتهى9

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