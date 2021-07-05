الاتحاد الآسيوي لكرة القدم : اعتماد نظام المباراة الواحدة اعتباراً من ربع نهائي أبطال آسيا

2021/07/05 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي :/ نينا/ يعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال العام الحالي نظام المباراة الواحدة في مسابقة دوري أبطال آسيا اعتباراً من الدور ربع النهائي بدلاً من مباراتَي ذهاب وإياب.وسيقام الدوران ربع ونصف النهائي في أكتوبر بنظام التجمع بالنسبة لفرق شرق وغرب آسيا توالياً.وحدد الاتحاد الآسيوي تاريخ 23 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة المباراة النهائية في ملعب من دول غرب آسيا بدل إقامة مباراتَي ذهاب وإياب أيضاً كما كان مقرراً سابقاً.واتخذ الاتحاد القاري هذا القرار، اليوم الاثنين، «نظراً لحالة الشك المرتبطة بجائحة كوفيد-19 إضافة إلى قيود السفر المفروضة في بعض دول القارة الآسيوية».وانتهى دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في أبريل الماضي، على أن ينتهي دور المجموعات الخاص بمنطقة شرق آسيا خلال الشهر الحالي، ثم ينطلق دور ثمن النهائي في سبتمبر.وكانت المسابقة القارية الأهم توقفت ستة أشهر العام الماضي وعندما تم استئناف النشاط أقيمت المباريات بنظام التجمع وأجريت المباريات الإقصائية بنظام المباراة الواحدة./انتهى

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